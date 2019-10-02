Три партии требуют от Зеленского объяснить "формулу Штанмайера" в Раде

Фракции "Европейская солидарность", "Всеукраинское объединение "Батьківщина" и "Голос" в Верховной Раде призывают Президента Владимира Зеленского объяснить на заседании парламента "формулу Штанмайера", согласованную 1 октября в Минске.

Об этом Українським Новинам депутат о "Евросолидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Будем настаивать на том, чтобы господин Зеленский пришел и ответил на вопросы общества тут, в парламенте, открыто и предоставил детальное объяснение всем народным депутатам о том, что реально происходит и действительно ли это первый шаг к капитуляции Украины", - сказала она.

Депутат отметила, что "Евросолидарность" не организовывает акцию протеста на Майдане Незалежности, однако добавила, что в среду ее участники намерены собраться на Майдане в 19:00 в случае, если Президент не даст пояснения о применении данной "формулы".

"Если не будут даны ответы, если люди не будут знать что происходит, то акции протеста продолжатся", - заявила парламентарий.

Как сообщали Українські Новини, в Берлине в "формуле Штайнмайера" увидели прогресс на пути к миру. В свою очередь в России также позитивно оценили так называемую "формулу Штайнмайера", а в "ДНР" огласование "формулы Штайнмайера" назвали "серьезной дипломатической победой".