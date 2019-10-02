подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.85 27.45
˟
02 октября 2019, среда, 11:02 166
Верховная Рада и партии 2019-10-02T11:17:13+03:00
Українські Новини
Три партии требуют от Зеленского объяснить "формулу Штанмайера" в Раде

Три партии требуют от Зеленского объяснить "формулу Штанмайера" в Раде

Фракции "Европейская солидарность", "Всеукраинское объединение "Батьківщина" и "Голос" в Верховной Раде призывают Президента Владимира Зеленского объяснить на заседании парламента "формулу Штанмайера", согласованную 1 октября в Минске.

Об этом Українським Новинам депутат о "Евросолидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Будем настаивать на том, чтобы господин Зеленский пришел и ответил на вопросы общества тут, в парламенте, открыто и предоставил детальное объяснение всем народным депутатам о том, что реально происходит и действительно ли это первый шаг к капитуляции Украины", - сказала она.

Депутат отметила, что "Евросолидарность" не организовывает акцию протеста на Майдане Незалежности, однако добавила, что в среду ее участники намерены собраться на Майдане в 19:00 в случае, если Президент не даст пояснения о применении данной "формулы".

"Если не будут даны ответы, если люди не будут знать что происходит, то акции протеста продолжатся", - заявила парламентарий.

Как сообщали Українські Новини, в Берлине в "формуле Штайнмайера" увидели прогресс на пути к миру. В свою очередь в России также позитивно оценили так называемую "формулу Штайнмайера", а в "ДНР" огласование "формулы Штайнмайера" назвали "серьезной дипломатической победой".

 

Больше новостей о: Батьківщина Голос Владимир Зеленский Европейская солидарность формула Штайнмайера

Архив
Новости
Строительство Шулявского моста остановлено 11:30
В центре Киева посредине пробки два водителя не "поделили дорогу" и подрались 11:22
За ложь, разжигание войны и военные преступления Порошенко должен исчезнуть из украинской реальности, - Портнов 11:21
Заседание Рады задерживается: "Слуга народа" совещается с Зеленским 11:16
Заставляет других делать то, чего сам не делал: финансисты обратили внимание на декларацию Гетманцева, - СМИ 11:10
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Пожар в доме Гонтаревой: получен доступ к данным о телефонных соединениях почти 200 абонентов 11:47
"Китайцы" вновь возглавили рейтинг самых мощных смартфонов 15:00 Пресс-релиз
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии 19:32
Чернобыльская АЭС. ЧАЭС. Фото: welt.de
Иностранные "сталкеры" штурмуют Чернобыльскую зону 11:46
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Протест против подписания формулы Штайнмайера во Львове. Фото: Телеграмканал/Варта 1
В Харькове и Львове проходят акции протеста против "формулы Штайнмайера" 00:42
Протест из-за формулы Штайнмайера под ОПУ. Фото:
Лидер "Нацкорпуса" объявил бессрочную акцию против "формулы Штайнмайера" 23:08
Более двух годовых госбюджетов: Мининфраструктуры подсчитало затраты на восстановление Донбасса 11:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok