"Укроборонпром" договорился о проведении аудита

Государственный концерн "Укроборонпром" подписал контракт с компанией "Бейкер Тилли Украина" (Киев) на проведение аудита.

Об этом в своем микроблоге Twitter написал генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, "Укроборонпром" подписал контракт с "Бейкер Тилли Украина" на проведение аудита консолидированной отчетности за 2018-2019 годы.

Как сообщали Українськi Новини, компания "Бейкер Тилли Украина" выиграла тендер на проведение аудита государственного концерна "Укроборонпром" за 29,336 млн гривен. Срок поставки услуги - до 10 апреля 2021 года.

19 июня Кабинет Министров повторно выделил деньги на аудит государственного концерна "Укроборонпром", увеличив сумму с 32 млн гривен до 32,5 млн.

16 марта бывший президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров провести публичный аудит "Укроборонпрома". Решение о выделении 32 млн гривен на финансовый аудит "Укроборонпрома" Кабмин принял 22 мая.

Тем временем больше всех задолжали по выплате зарплаты в Киеве на предприятиях "Укроборонпром".

30 августа Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.