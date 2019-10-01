Волкер и Йованович не будут давать показания в деле об импичменте Трампа, - Помпео

В письме к комитету по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США госсекретарь Майк Помпео заявил, что демократы пытаются "заставить" и "запугать" работников Государственного департамента, и что запланированные комитетом слушания не являются возможными.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Позвольте мне объяснить: я не потерплю такой тактики, и буду использовать все имеющиеся у меня средства для предотвращения и разоблачения любых попыток запугать заядлых профессионалов, которыми я горжусь, и вместе с которыми работаю в Государственном департаменте", - написал Помпео в своем Twitter.

Три комитета палаты парламента запланировали слушания с пятью действующими и бывшими должностными лицами Государственного департамента в течение следующих двух недель.

В частности демократы запланировали опрос экс-посла США в Украине Мэри Йованович на 2 октября, бывшего спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера - на 3 октября, а посла США в ЕС Гордона Сондленда - на десятое число.

Кроме них, 8 октября перед конгрессменами должен свидетельствовать советник Госдепа Ульрих Брехбюль, который, по словам разведчика-"обличителя" Трампа, слушал телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В комитетах также хотят 7 октября поговорить с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом: он курирует американскую политику в отношении Украины. С 2015 по 2018 год Кент был заместителем главы дипмиссии в посольстве США в Киеве, где занимался антикоррупционной политикой в регионе.

Председатели комитетов по иностранным делам, разведке и надзору в Палате представителей установили 4 октября крайним сроком для того, чтобы Помпео представил документы, связанные с расследованием взаимодействий президента Дональда Трампа с Украиной. Эти проверки являются частью расследования импичмента.

Как сообщали Українські Новини, конгресс США намерен получить доступ к разговорам Трампа с Путиным. 25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля. Также была рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа и Зеленского.

Ранее в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. А спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку.