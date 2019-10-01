Волкер і Йованович не будуть давати свідчення у справі про імпічмент Трампа, - Помпео

У листі до комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США держсекретар Майк Помпео заявив, що демократи намагаються "примусити" та "залякати" працівників Державного департаменту, і що заплановані комітетом слухання не є можливими.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Дозвольте мені пояснити: я не терпітиму такої тактики, і буду використовувати всі наявні у мене засоби для запобігання та викриття будь-яких спроб залякати завзятих професіоналів, якими я пишаюсь, і разом із якими працюю в Державному департаменті", - написав Помпео у своєму Twitter.

Три комітети палати парламенту запланували слухання з п'ятьма чинними та колишніми посадовими особами Державного департаменту протягом наступних двох тижнів.

Зокрема демократи запланували опитування експосла США в Україні Мері Йованович на 2 жовтня, колишнього спецпредставника Держдепартаменту з питань України Курта Волкера - на 3 жовтня, а посла США в ЄС Гордона Сондленда - на 10-е число.

Крім них, 8 жовтня перед конгресменами має свідчити радник Держдепу Ульріх Брехбюль, який, за словами розвідника-"викривача" Трампа, слухав телефонну розмову президента США з українським колегою Володимиром Зеленським.

У комітетах також хочуть 7 жовтня поговорити з заступником помічника держсекретаря США Джорджем Кентом: він курує американську політику щодо України. З 2015 по 2018 року Кент був заступником глави дипмісії в посольстві США в Києві, де опікувався антикорупційною політикою в регіоні.

Голови комітетів із закордонних справ, розвідки та нагляду в Палаті представників встановили 4 жовтня крайнім терміном для того, щоб Помпео представив документи, пов'язані з розслідуванням взаємодій президента Дональда Трампа з Україною. Ці перевірки є частиною розслідування імпічменту.

Як повідомляли Українські Новини, конгрес США має намір отримати доступ до розмов Трампа з Путіним. 25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня. Також була розсекречена скарга розвідника США на розмову Трампа і Зеленського.

Раніше в США запустили процедуру імпічменту Трампу через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди. А спецпредставник Держдепу у справах України Волкер подав у відставку.