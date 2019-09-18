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18 сентября 2019, среда, 17:48 372
Внешняя политика 2019-09-18T17:57:57+03:00
Українські Новини
Советники лидеров "нормандского формата" согласовали "формулу" выборов на Донбассе

Советники лидеров "нормандского формата" согласовали "формулу" выборов на Донбассе

Нормандский формат. Фото: news.tut.by
Нормандский формат. Фото: news.tut.by

Советники лидеров "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) на встрече 2 сентября согласовали текст так называемой "формулы Штайнмайера" для проведения выборов на Донбассе.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал в ходе совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, передают Українськi Новини.

"Формула Штайнмайера", которая обсуждена и согласована, в частности, и мной как представителем Украины на встрече 2 сентября, написана абсолютно четко... В этот раз советники "нормандской четверки" договорились о конкретном тексте, который предусматривает, что закон об особом статусе (Донбасса) вступает в силу в предварительном формате на момент проведения выборов и окончательно этот закон вступает в силу в момент, когда ОБСЕ принимает решение, что выборы прошли в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ", - сказал Пристайко.

По его словам, советники не согласовывали ни когда, ни каким образом проводятся выборы, ни момент получения Украиной контроля над границей.

Советники 2 сентября также подтвердили первоочередное разведение войск на 3 участках (их разведение у Станицы Луганской в конце июня подтвердила Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), еще предстоит разведение в Золотом и Петровском).

Как сообщали Українськi Новини, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее заяивл, что на встрече лидеры "Нормандского формата" намерены рассмотреть так называемую "формулу Штайнмайера", которая регулирует частичное вступление в силу особого статуса Донбасса в день проведения там местных выборов, а на постоянной основе - после подтверждения Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) их соответствия международным стандартам.

Также м Пристайко заявил о необходимости изменения закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" 

Больше новостей о: нормандский формат война на Донбассе выборы на Донбассе Вадим Пристайко

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