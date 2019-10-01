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01 жовтня 2019, вівторок, 19:30 55
Президент 2019-10-01T19:37:50+03:00
Українські Новини
Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайєра"

Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайєра"

Володимир Зеленський. Скріншот трансляції skrypin.ua
Володимир Зеленський. Скріншот трансляції skrypin.ua

Президент Володимир Зеленський підтверджує підписання українською стороною Тристоронньої контактної групи (ТКГ) "формули Штайнмайєра" в той час, як ТКГ домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Формула Штайнмайера" передбачає часткове набуття чинності особливого статусу Донбасу в день проведення місцевих виборів, а на постійній основі - після підтвердження Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) їх відповідності міжнародним стандартам.

"Виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути", - сказав Президент.

Також Зеленський зазначив, що новий закон про особливий статус Донбасу парламент розробить після грудня. Зеленський підкреслив, що ніякої "капітуляції" не буде.

Як повідомляли Українські Новини, радники лідерів "нормандського формату" погодили "формулу" виборів на Донбасі. Також Помічник Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявляє про те, що так звана "формула Штайнмайера" ляже в основу законопроекту.

Тим часом Пристайко заявив про необхідність зміни закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Більше новин про: ТКГ Президент України Володимир Зеленський війна на Донбасі Тристороння контактна група формула Штайнмайєра

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