"Формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта, - помощник Зеленского

Помощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет о том, что так называемая "формула Штайнмайера", против которой проходила акция протеста, ляжет в основу законопроекта.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение. Но это будет потом, а пока необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем", - написал он.

В то же время Ермак не пояснил, о каком законопроекте идет речь: об "особом статусе" Донбасса, о выборах на Донбассе или каком-то другом.

"Формула Штайнмайера" предусматривает частичное вступление в силу особого статуса Донбасса в день проведения там местных выборов, а на постоянной основе - после подтверждения Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) их соответствия международным стандартам.

Ее намерены обсудить лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) на предстоящей встрече.

Как сообщали Українські Новини, советники лидеров стран "нормандской четверки" согласовали "формулу" выборов на Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Пристайко заявил, что лидеры стран "нормандского формата" планируют рассмотреть особый статус, а также выборы на Донбассе.