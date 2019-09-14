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14 сентября 2019, суббота, 22:49 68
Кабмин 2019-09-14T22:50:21+03:00
Українські Новини
Закон об особом статусе Донбасса необходимо изменить, - Пристайко

Закон об особом статусе Донбасса необходимо изменить, - Пристайко

Вадим Пристайко. Фото: ОПУ
Вадим Пристайко. Фото: ОПУ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет о необходимости изменения закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и заверяет, что в Конституцию особый статус не вносится после того, как Евросоюз одобрил продолжение Украиной закона об особом статусе ОРДЛО.

Об этом он сообщил на брифинге в кулуарах Ялтинской европейской стратегии (YES), отвечая на вопрос Українських Новин.

Поскольку данный закон действует до 31 декабря, агентство интересовалось, что будет с ним после этой даты.

"Идея особого статуса, прописанная в законе - это компромисс, который позволил нам прекратить войну с начала 2015 года. Теперь мы должны двигаться дальше. Закон действует до 31 декабря этого года. Я считаю, что перед нашими депутатами стоит чрезвычайно сложная задача: каким образом изменить этот закон или написать новый, согласовать его. Это очень сложная работа, которую часть правительства, привлеченная к переговорам, начинает с депутатским корпусом", - сказал министр.

При этом пока он не готов комментировать детали.

В свою очередь специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что если Украина оставит закон об особом статусе, то это будет рычагом давления на Россию для выполнения ею части "минских договоренностей".

Относительно закрепления особого статуса в Конституции Пристайко подчеркнул, что "минские договоренности" этого не предусматривают.

"Мы не вносим в Конституцию никаких особых или неособых статусов... Мы напоминаем, что в "минских договоренностях" написано, что будет проведена конституционная реформа, в основе которой - децентрализация. Если в Москве не умеют читать, то мы готовы повторить. Мы не вносим никаких изменений в Конституцию, а продолжаем реформу на основании децентрализации", - сказал он.

Также министр заверил, что "полной амнистии" не будет, а выборы на Донбассе могут пройти только по украинскому законодательству.

Как сообщали Українськi Новини, Пристайко разозлился из-за вопроса о переговорах с Россией. Кроме того, Зеленский заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск.

Больше новостей о: Вадим Пристайко ОРДЛО Оккупированные территории Особый статус Донбасса

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