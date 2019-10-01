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01 жовтня 2019, вівторок, 16:29 104
Фінанси 2019-10-01T17:30:02+03:00
Українські Новини
Після несподіваного візиту Зеленського до Нацбанку гривня просіла на 35 копійок

Після несподіваного візиту Зеленського до Нацбанку гривня просіла на 35 копійок

Зеленський та Гончарук у НБУ. Фото: Василь Фурман/Facebook
Зеленський та Гончарук у НБУ. Фото: Василь Фурман/Facebook

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук відвідали Національний банк України, після чого гривня обвалилася більше ніж на 35 копійок.

Про візит Президента написав член Ради НБУ Василь Фурман на своїй сторінці в соцмережі Facebook, раніше відвідування Зеленського анонсувала також офіційна сторінка Нацбанку.

"Сьогодні Президент України разом з прем'єр-міністром відвідали НБУ. Відбулася зустріч з колективом регулятора", - написав Фурман і опублікував фото з зустрічі.

Також візит підтвердила начальниця прес-служби Нацбанку Валерія Селезньова.

"Сьогодні Президент України відвідав Національний банк. Відбулася коротка зустріч з колективом", - повідомила вона.

При цьому голова НБУ Яків Смолій заявив на зустрічі, що НБУ відповідає за створення надійного фундаменту для сталого економічного зростання. Після цього гривня обвалилася на 35,78 коп. до 24,5553 UAH/USD. В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 1 жовтня, на 11,47 коп. до 24,1975 UAH/USD.

Зеленський та Гончарук в НБУ. Фото: Валерія Селезньова/FacebookЗеленський та Гончарук в НБУ. Фото: Валерія Селезньова/Facebook

Раніше Українські Новини писали, як зміниться курс долара в найближчі роки - агентство S&P дало прогноз до 2022 року. При цьому в останній день вересня долар обвалився до рівня 2015 року.

Тим часом НАБУ засекретило розслідування проти Смолія.

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