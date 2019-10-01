Разумков больше не хочет быть председателем "Слуга народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков намерен сложить полномочия председателя политической партии "Слуга народа".

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Действительно, мы об этом говорили и раньше, что не очень корректно, когда председатель Верховной Рады является и председателем партии. Я думаю, что будут изменения в руководстве партии", - сказал Разумков.

Спикер отметил, что сам инициировал данный вопрос.

Партия намерена провести съезд до конца ноября.

"Слуга народа" также рассмотрит вопросы смены устава, структуры, руководства и подготовки к местным выборам.

Как сообщали Українські новини, 29 августа Рада избрала председателем парламента Дмитрия Разумкова.

А потом Разумков впервые остановил голосование, когда увидел, что депутаты его провалят.

Также сообщалось, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не намерен инициировать закрытие парламента для СМИ.

Ране избранный депутатом Верховной Рады лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков переписал бизнес на жену.