Разумков больше не хочет быть председателем "Слуга народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков намерен сложить полномочия председателя политической партии "Слуга народа".\r\nОб этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.\r\n"Действительно, мы об этом говорили и раньше, что не очень корректно, когда председатель Верховной Рады является и председателем партии. Я думаю, что будут изменения в руководстве партии", - сказал Разумков.\r\nСпикер отметил, что сам инициировал данный вопрос.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПартия намерена провести съезд до конца ноября.\r\n"Слуга народа" также рассмотрит вопросы смены устава, структуры, руководства и подготовки к местным выборам.\r\nКак сообщали Українські новини, 29 августа Рада избрала председателем парламента Дмитрия Разумкова.\r\nА потом Разумков впервые остановил голосование, когда увидел, что депутаты его провалят.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже сообщалось, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не намерен инициировать закрытие парламента для СМИ.\r\nРане избранный депутатом Верховной Рады лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков переписал бизнес на жену.