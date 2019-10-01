Гончарук назвал Программу правительства так же как Гройсман называл бюджет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал Программу правительства так же как бывший премьер Владимир Гройсман называл в 2017 году бюджет.



Так, сообщается, что Владимир Гройсман назвал бюджет на 2017 год "человекоцентрическим". А в понедельник нынешний премьер-министр Гончарук написал, что на человекоцентричности главный акцент Программы действий правительства.









Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук намерен снимать видеоролики по результатам недели каждое воскресенье.



Ранее стало известно, что за неделю до назначения премьер-министром Украины Алексей Гончарук встречался с олигархом Игорем Коломойским. Позже в ходе Ялтинской европейской стратегии (YES) Гончарук подтвердил, что встречался с бизнесменами Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским, и заверил, что не встречался с Ринатом Ахметовым.



Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук допустил возможность ошибочных кадровых назначений в будущем и заранее пообещал их исправить.



Тем временем Гончарук заявил, что Украина намерена перенять прагматичную политику США по примеру Дональда Трампа.



