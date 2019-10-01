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01 октября 2019, вторник, 11:31 173
Кабмин 2019-10-01T11:32:49+03:00
Українські Новини
Гончарук назвал Программу правительства так же как Гройсман называл бюджет

Гончарук назвал Программу правительства так же как Гройсман называл бюджет

Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал Программу правительства так же как бывший премьер Владимир Гройсман называл в 2017 году бюджет.


Так, сообщается, что Владимир Гройсман назвал бюджет на 2017 год "человекоцентрическим". А в понедельник нынешний премьер-министр Гончарук написал, что на человекоцентричности главный акцент Программы действий правительства.



Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук намерен снимать видеоролики по результатам недели каждое воскресенье.

Ранее стало известно, что за неделю до назначения премьер-министром Украины Алексей Гончарук встречался с олигархом Игорем Коломойским. Позже в ходе Ялтинской европейской стратегии (YES) Гончарук подтвердил, что встречался с бизнесменами Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским, и заверил, что не встречался с Ринатом Ахметовым.

Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук допустил возможность ошибочных кадровых назначений в будущем и заранее пообещал их исправить.

Тем временем Гончарук заявил, что Украина намерена перенять прагматичную политику США по примеру Дональда Трампа.

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