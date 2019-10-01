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01 жовтня 2019, вівторок, 11:38 12
Кабмін 2019-10-01T12:00:02+03:00
Українські Новини
Гончарук назвав Програму уряду так само як Гройсман називав бюджет

Гончарук назвав Програму уряду так само як Гройсман називав бюджет

Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав Програму уряду так само як колишній прем'єр Володимир Гройсман називав в 2017 році бюджет.


Так, повідомляється, що Володимир Гройсман назвав бюджет на 2017 рік "людиноцентричним". А в понеділок нинішній прем'єр-міністр Гончарук написав, що на людиноцентричності головний акцент Програми дій уряду.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук має намір знімати відеоролики за результатами тижня щонеділі.

Раніше стало відомо, що за тиждень до призначення прем'єр-міністром України Олексій Гончарук зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським. Пізніше в ході Ялтинської європейської стратегії (YES) Гончарук підтвердив, що зустрічався з бізнесменами Віктором Пінчуком та Ігорем Коломойським, і запевнив, що не зустрічався з Рінатом Ахметовим.

Крім того, прем'єр-міністр Олексій Гончарук допустив можливість помилкових кадрових призначень в майбутньому і заздалегідь пообіцяв їх виправити.

Тим часом Гончарук заявив, що Україна має намір перейняти прагматичну політику США наприклад Дональда Трампа.

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