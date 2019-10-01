Гончарук назвав Програму уряду так само як Гройсман називав бюджет

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав Програму уряду так само як колишній прем'єр Володимир Гройсман називав в 2017 році бюджет.



Так, повідомляється, що Володимир Гройсман назвав бюджет на 2017 рік "людиноцентричним". А в понеділок нинішній прем'єр-міністр Гончарук написав, що на людиноцентричності головний акцент Програми дій уряду.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук має намір знімати відеоролики за результатами тижня щонеділі.



Раніше стало відомо, що за тиждень до призначення прем'єр-міністром України Олексій Гончарук зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським. Пізніше в ході Ялтинської європейської стратегії (YES) Гончарук підтвердив, що зустрічався з бізнесменами Віктором Пінчуком та Ігорем Коломойським, і запевнив, що не зустрічався з Рінатом Ахметовим.



Крім того, прем'єр-міністр Олексій Гончарук допустив можливість помилкових кадрових призначень в майбутньому і заздалегідь пообіцяв їх виправити.



Тим часом Гончарук заявив, що Україна має намір перейняти прагматичну політику США наприклад Дональда Трампа.