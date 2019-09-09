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09 сентября 2019, понедельник, 20:17 88
Политика 2019-09-09T20:23:00+03:00
Українські Новини
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским

Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским

Игорь Коломойский
Игорь Коломойский

За неделю до назначения премьер-министром Украины Алексей Гончарук встречался с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "UN - сливы и груши".

"Итак, по данным наших источников, где-то за неделю до своего назначения новоиспеченный премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с олигархом Игорем Коломойским в его же логове на Владимирской в ​​БЦ "Миллениум"", - говорится в нем.

Сообщается, что встреча длилась около часа.

"Сути тет-а-тет мы не знаем, но очевидно, что это было, так сказать, собеседование будущего премьер-министра. И это на фоне того, насколько мы помним, что сам Гончарук заявлял об отсутствии каких-либо н "связей с олигархами", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Коломойский и Порошенко встречались в Киеве недавно, после завершения избирательной кампании.

Игорь Коломойский считает, что депутаты от "Слуги народа" точно будут "бл*довать".

Также Коломойский рассказал, почему не приехал поздравить Владимира Зеленского с инаугурацией.

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