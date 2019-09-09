Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским

За неделю до назначения премьер-министром Украины Алексей Гончарук встречался с олигархом Игорем Коломойским.\r\nОб этом говорится в сообщении Telegram-канала "UN - сливы и груши".\r\n"Итак, по данным наших источников, где-то за неделю до своего назначения новоиспеченный премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с олигархом Игорем Коломойским в его же логове на Владимирской в БЦ "Миллениум"", - говорится в нем.\r\nСообщается, что встреча длилась около часа.\r\n"Сути тет-а-тет мы не знаем, но очевидно, что это было, так сказать, собеседование будущего премьер-министра. И это на фоне того, насколько мы помним, что сам Гончарук заявлял об отсутствии каких-либо н "связей с олигархами", - отмечается в сообщении.\r\nКак сообщали Українські Новини, Коломойский и Порошенко встречались в Киеве недавно, после завершения избирательной кампании.\r\nИгорь Коломойский считает, что депутаты от "Слуги народа" точно будут "бл*довать".\r\nТакже Коломойский рассказал, почему не приехал поздравить Владимира Зеленского с инаугурацией.