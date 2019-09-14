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14 сентября 2019, суббота, 11:16 111
Кабмин 2019-09-14T11:24:23+03:00
Українські Новини
Гончарук допустил кадровые ошибки в будущем и сразу пообещал их исправить

Гончарук допустил кадровые ошибки в будущем и сразу пообещал их исправить

Алексей Гончарук. Скриншот: трансляция YES
Алексей Гончарук. Скриншот: трансляция YES

Премьер-министр Алексей Гончарук допустил возможность ошибочных кадровых назначений в будущем и заранее пообещал их исправить.

Об этом он сказал в ходе выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.

"Органов государственной власти настолько много, что конечно мы не обойдемся без ошибок, поэтому человеческий фактор есть большим риском. Будем пытаться искать максимальное количество порядочных, честных, классных, хорошо мотивированных, патриотичных людей в государственную власть, но я думаю, что у нас также возможно будут ошибки, но мы будем их точно исправлять", - сказал Гончарук.

Гончарук при этом отметил, что наибольший вызов для него - найти общий язык с разными группами влияния и с обществом, чтобы правильно донести свои намерения для скорейшего общего роста.

"Нужно сотрудничать между собой и с правительством. Расти вместе - это наш основной месседж на следующие 5 лет. Если мы будем пытаться поодиночке каждый отстаивать свои интересы, стараться не понимать, что происходит вокруг, стараться защищать свой кусок влияния в органах государственной власти - ничего не будет, мы все вместе проиграем. Единственный способ достичь амбициозных целей - нам нужно научиться говорить между собой и доверять", - подчеркнул премьер.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет люстрировать всех чиновников режима Порошенко.

Тем временем Рада приняла закон об импичменте Президента, а Рябошапка хочет уволить всех замов генпрокурора.

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