Гончарук допустил кадровые ошибки в будущем и сразу пообещал их исправить

Премьер-министр Алексей Гончарук допустил возможность ошибочных кадровых назначений в будущем и заранее пообещал их исправить.

Об этом он сказал в ходе выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.

"Органов государственной власти настолько много, что конечно мы не обойдемся без ошибок, поэтому человеческий фактор есть большим риском. Будем пытаться искать максимальное количество порядочных, честных, классных, хорошо мотивированных, патриотичных людей в государственную власть, но я думаю, что у нас также возможно будут ошибки, но мы будем их точно исправлять", - сказал Гончарук.

Гончарук при этом отметил, что наибольший вызов для него - найти общий язык с разными группами влияния и с обществом, чтобы правильно донести свои намерения для скорейшего общего роста.

"Нужно сотрудничать между собой и с правительством. Расти вместе - это наш основной месседж на следующие 5 лет. Если мы будем пытаться поодиночке каждый отстаивать свои интересы, стараться не понимать, что происходит вокруг, стараться защищать свой кусок влияния в органах государственной власти - ничего не будет, мы все вместе проиграем. Единственный способ достичь амбициозных целей - нам нужно научиться говорить между собой и доверять", - подчеркнул премьер.

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