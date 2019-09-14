Украина намерена перенять прагматичную политику США по примеру Трампа, - Гончарук

Президент США Дональд Трамп прагматично строит политику в США и Украина намерена перенять такую же модель управления.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в ходе выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.

"Я верю, что господин Трамп очень прагматично подходит к построению политики в США. Мы так же прагматично будем подходить к построению политики в Украине", - заявил он.

Он также добавил, что больше всего хотел бы, чтобы за границей знали, что Украина - "страна, которая будет расти быстрее, чем другие за следующие 5 лет", а также, что это хорошее государство, куда стоит инвестировать.

"Мы быстро преодолеем коррупцию, приведем в порядок монополии, быстро найдем общий язык с группами влияния", - сказал он.

По мнению премьера, преградой для этого могут стать ошибки в коммуникации, поэтому Гончарук считает, что главное для власти - сохранить доверие общества.

Как сообщали Українськi Новини, 13 сентября в ходе YES Президент Владимир Зеленский выступил с "Кварталом 95". Ранее Зеленский пообещал бороться за Крым не только словами.

Тем временем Трамп согласен участвовать в переговорах о мире в Украине.