Гончарук пообещал снимать видеоролики с отчетами за неделю каждое воскресенье

Премьер-министр Алексей Гончарук намерен снимать видеоролики по результатам недели каждое воскресенье. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Каждое воскресенье я буду записывать небольшое видео, где буду рассказывать обо всем, что произошло за неделю", - написал премьер. В первом опубликованном в воскресенье вечером видео Гончарук рассказал о проделанной Кабинетом Министров за неделю работе и правительственных инициативах.\r\nКроме этого, премьер отметил, что из-за нехватки времени намерен в видеороликах зачитывать комментарии под опубликованными постами в социальных сетях, отвечая на них. "Сейчас появилось пару часов времени, когда можно почитать, кому-то ответить, но я хочу это сделать публично в виде блога для того, чтобы ни у кого не было сомнений, что мы видим то, что вы пишете. Видим, но не всегда успеваем отвечать", - отметил он.\r\nПри этом свой видеоблог Гончарук будет выпускать под названием "Чашка премьера".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Гончарук рассказал о своих политических планах до конца жизни.\r\nВ ходе Ялтинской европейской стратегии (YES) Гончарук подтвердил, что встречался с бизнесменами Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским, и заверил, что не встречался с Ринатом Ахметовым.\r\nТем временем Гончарук заявил, что Украина намерена перенять прагматичную политику США по примеру Дональда Трампа.