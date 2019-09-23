Гончарук пообещал снимать видеоролики с отчетами за неделю каждое воскресенье

Премьер-министр Алексей Гончарук намерен снимать видеоролики по результатам недели каждое воскресенье. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Каждое воскресенье я буду записывать небольшое видео, где буду рассказывать обо всем, что произошло за неделю", - написал премьер. В первом опубликованном в воскресенье вечером видео Гончарук рассказал о проделанной Кабинетом Министров за неделю работе и правительственных инициативах.

Кроме этого, премьер отметил, что из-за нехватки времени намерен в видеороликах зачитывать комментарии под опубликованными постами в социальных сетях, отвечая на них. "Сейчас появилось пару часов времени, когда можно почитать, кому-то ответить, но я хочу это сделать публично в виде блога для того, чтобы ни у кого не было сомнений, что мы видим то, что вы пишете. Видим, но не всегда успеваем отвечать", - отметил он.

При этом свой видеоблог Гончарук будет выпускать под названием "Чашка премьера".

Как сообщали Українські Новини, ранее Гончарук рассказал о своих политических планах до конца жизни.

В ходе Ялтинской европейской стратегии (YES) Гончарук подтвердил, что встречался с бизнесменами Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским, и заверил, что не встречался с Ринатом Ахметовым.

Тем временем Гончарук заявил, что Украина намерена перенять прагматичную политику США по примеру Дональда Трампа.