Жеваго открестился от обвинений в растрате 2,5 млрд гривен

Бизнесмен, совладелец компании Ferrexpo Константин Жеваго отрицает обвинения государственного бюро расследований о причасности к растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит".

Об этом говорится в сообщении Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

"Господин Жеваго категорически отрицает любые обвинения в проступках", - говорится в нем.

Согласно сообщению, Жеваго сообщил правлению Ferrexpo о том, что не получил уведомления о подозрении в соответствии с законодательством Украины. Кроме того, в сообщении сказано, что публичное распространение такой недостоверной информации в СМИ нарушает его права и законные интересы как гражданина Украины и наносит прямой репутационный и экономический ущерб бизнесу, акционером которого является Жеваго.

Также в сообщении отмечается, что это подрывает международный авторитет и экономику страны и ставит под угрозу дальнейшую реализацию крупных инвестиционных проектов в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, акции Ferrexpo продолжили падение и снизились на 4,4% за неделю. Также экс-депутат Рады миллиардер Жеваго не явился на допрос в ГБР.

Тем временем Жеваго выехал из Украины.