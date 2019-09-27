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27 сентября 2019, пятница, 14:39 32
Судебная власть 2019-09-27T15:12:05+03:00
Українські Новини
ГБР заочно сообщило Жеваго о подозрении, - Варченко

ГБР заочно сообщило Жеваго о подозрении, - Варченко

Константин Жеваго.
Константин Жеваго.

ГБР заочно сообщило о подозрении бывшему внефракционного депутату Верховной Рады, совладельцу компании Ferrexpo Константину Жеваго, который является бенефициарным владельцем банка "Финансы и кредит", в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка.

Об этом в социальной сети Facebook написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини.

"Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схемы по растраты и легализации 2,5 миллиардам гривен банка "Финансы и Кредит", - написала она.

Во время досудебного расследования установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки сняли со счетов банка "Финансы и кредит" 113 млн долларов.

Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным. Размещение средств банка "Финансы и Кредит" на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка.

Материалы, собранные следствием, дают основание считать Жеваго, который является бенефициарным владельцем банка, причастным к организации преступной схемы по растраты денег финансового учреждения. Также Варченко сообщила, что что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому депутату.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, САП вернула НАБУ представление о снятии неприкосновенности с депутата-миллиардера Жеваго. Также Мовчан от "Слуги народа" победил в округе №150 в Полтавской области Константина Жеваго.

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