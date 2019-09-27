Жеваго выехал из Украины, - источник

Бывший внефракционный депутат Верховной Рады и совладелец компании Ferrexpo Константин Жеваго находится за границей в то время, как ГБР заочно сообщило Жеваго о подозрении

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он не в Украине и не возвращался из-за границы", - сказал он.

Источник не сообщил, в какой стране пребывает Жеваго.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса. Материалы, собранные следствием, дают основание считать Жеваго, который является бенефициарным владельцем банка, причастным к организации преступной схемы по растраты денег финансового учреждения.

Как сообщали Українськi Новини, экс-депутат Рады миллиардер Жеваго не явился на допрос в ГБР. Ранее САП вернула НАБУ представление о снятии неприкосновенности с депутата-миллиардера Жеваго.