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30 сентября 2019, понедельник, 08:40 653
Экономика 2019-09-30T08:40:02+03:00
Українські Новини
Акции Ferrexpo продолжили падение и снизились на 4,4% за неделю

Акции Ferrexpo продолжили падение и снизились на 4,4% за неделю

Стоимость акций контролируещей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) снизилась на 4,4%, или на 0,74 фунта стерлингов до 1,61 фунта стерлингов 20-27 сентября.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

20 сентября цена 1 акцию составляла 186,8 пенса, 27 сентября(по состоянию на 17.08) - 161,35 пенса.

Наименьшая цена за указанный период зафиксирована 27 сентября, наибольшая - 20 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, стоимость акций компании Ferrexpo plc снизилась на 10,3%, или на 0,21 фунта стерлингов до 1,85 фунта стерлингов 13-20 сентября.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания Ferrexpo plc сократила показатель EBITDA на 8,7% до 503 млн долларов, увеличив выручку на 6% до 1,3 млрд долларов.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.

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