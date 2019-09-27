Экс-депутат Рады миллиардер Жеваго не явился на допрос в ГБР

Бывший внефракционный депутат Верховной Рады и совладелец компании Ferrexpo Константин Жеваго не явился на допрос в Госбюро расследований, которое завочно сообщило о подозрении в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка. Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.\r\nПо словам сотрудника, допрос Жеваго был намечен на 11:00 в пятницу, однако он не пришел. В связи с этим, ГБР намерено повторно вызвать Жеваго на допрос в ближайшее время.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР заочно сообщило о подозрении Жеваго, который является бенефициарным владельцем банка "Финансы и кредит", в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка.\r\nРанее, САП вернула НАБУ представление о снятии неприкосновенности с депутата-миллиардера Жеваго. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n