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30 вересня 2019, понеділок, 11:31 10
Судова влада 2019-09-30T13:00:03+03:00
Українські Новини
Жеваго відхрестився від звинувачень у розтраті 2,5 млрд гривень

Жеваго відхрестився від звинувачень у розтраті 2,5 млрд гривень

Костянтин Жеваго.
Костянтин Жеваго.

Бізнесмен, співвласник компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго заперечує звинувачення державного бюро розслідувань про приналежність до розтрати 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит".

Про це йдеться в повідомленні Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

"Пан Жеваго категорично заперечує будь-які обвинувачення в проступках", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, Жеваго повідомив правлінню Ferrexpo про те, що не отримав повідомлення про підозру у відповідності до законодавства України. Крім того, в повідомленні сказано, що публічне поширення такої недостовірної інформації в ЗМІ порушує його права та законні інтереси як громадянина України і завдає прямої репутаційної та економічної шкоди бізнесу, акціонером якого є Жеваго.

Також в повідомленні зазначається, що це підриває міжнародний авторитет і економіку країни і ставить під загрозу подальшу реалізацію великих інвестиційних проектів в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, акції Ferrexpo продовжили падіння і знизилися на 4,4% за тиждень. Також екс-депутат Ради мільярдер Жеваго не з'явився на допит до ДБР.

Тим часом Жеваго виїхав з України.

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