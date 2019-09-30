У Зеленского готовят официальный визит в США, - помощник Президента

Президент Владимир Зеленский намерен еще раз посетить Соединенные Штаты Америки (США) с официальным визитом, после скандала, который развернулся вокруг его разговора с президентом США Дональдом Трампом.\r\nОб этом в интервью "ТСН" заявил помощник Зеленского Андрей Ермак, передают Українські Новини.\r\n"На сегодняшний день мы имеем такие расписание и задачи по подготовке уже официального визита", - сказал он.\r\nДругих подробностей Ермак не сообщил.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, адвокат Трампа показал переписку с Волкером на тему Украины. Также конгресс США намерен получить доступ к разговорам Трампа с Путиным.\r\nТем временем вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что обнародование стенограммы разговора Президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским не ухудшит отношения Украины с Германией и Францией.\r\nКроме того, Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова Трампа из стенограммы, а в США рассекретили текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским.