У Зеленського готують офіційний візит до США, - помічник Президента

Президент Володимир Зеленський має намір ще відвідати Сполучені Штати Америки (США) з офіційним візитом, після скандалу, який розгорнувся навколо його розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Про це в інтерв'ю "ТСН" заявив помічник Зеленського Андрій Єрмак, передають Українські Новини.

"На сьогоднішній день ми маємо такі розклад і завдання з підготовки вже офіційного візиту", - сказав він.

Інших подробиць Єрмак не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Трампа показав листування з Волкером на тему України. Також конгрес США має намір отримати доступ до розмов Трампа з Путіним.

Тим часом віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що оприлюднення стенограми розмови Президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським не погіршить відносини України з Німеччиною та Францією.

Крім того, Зеленський думав, що Білий дім опублікує тільки слова Трампа зі стенограми, а в США розсекретили текст скарги розвідника на розмову Трампа з Зеленським.