Адвокат Трампа показал переписку с Волкером на тему Украины

Во ходе интервью на канале Фокс Ньюз адвокат Президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка (1994-2001) Рудольф Джулиани показал, как он утверждает, часть его переписки со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Из переписки становится известно, что Волкер обсуждал с личным адвокатом Трампа украинскую тему и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского, пишет "Голос Америки".

"Господин Мере, приятно было позавтракать утром. Как мы обсудили, связываю вас с Андреем Ермаком, который очень близок к Президенту Зеленского", - говорится в сообщении Волкера от 19 июля.

Согласно другому текстовому сообщению, Уолкер, предложил Джулиани проконсультировать его о Зеленском и динамике российско-украинских отношений. Джулиани настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента США.

Руди Джулиани сказал в интервью, что Госсекретарю Помпео, которого Конгресс обязал предоставить документы по этому делу, не о чем волноваться, поскольку его подчиненные "не сделали ничего плохого". Он добавил, что Помпео знал о его общении с Волкером. Джулиани также сказал, что ему "очень жаль" за то, что произошло с Волкером и отверг предположение, что именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.

Как сообщали Українські Новини, конгресс США намерен получить доступ к разговорам Трампа с Путиным.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля.

Также была рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа и Зеленского.