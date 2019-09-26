Слова Зеленского и Трампа не испортят отношения с Германией и Францией, - Кулеба

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что обнародование стенограммы разговора Президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским не ухудшит отношения Украины с Германией и Францией.

Об этом Кулеба сказал журналистам, передают Українськi Новини.

Кулеба считает, что канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Эммануэль Макрон опытные политики, которые не будут переносить возможные личные обиды на большую политику.

"Ни Меркель, ни Макрон не являются новичками в дипломатии, и они прекрасно понимают контекст того, что происходило, и важность попыток Украины разрешить конфликт, начавшийся из-за российской агрессии, для общего состояния дел в Европе. Это не уровень каких-то личных обид, это уровень большой политики", - сказал он.

Кулеба отметил, что нужно учитывать, что разговор Зеленского и Трампа происходил на фоне возобновления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), где Франция и Германия играли ключевую роль, а также продвижения в реализации проекта российского магистрального газопровода "Северный поток-2".

Он подчеркнул, что Украина ценит как поддержку Европейского Союза в целом, так и Германии и Франции, однако есть ряд вопросов, по которым позиции Украины и стран-партнеров разнятся, в частности по возможности возвращения России к странам "Большой семерки" и проекту "Северный поток-2".

Кулеба считает сильным выступление Зеленского на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке (США) и в целом успешным визит Зеленского в США.

25 сентября Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Кроме того, в разговоре Трамп и Зеленский согласились, что поддержка Украины со стороны Меркель недостаточна. Зеленский добавил, что считает также недостаточными усилия в помощи Украине со стороны Макрона.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова Трампа из стенограммы. Также демократы США получили инструкцию как реагировать на звонок Трампа Зеленскому.

Тем временем в США рассекретили текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским.