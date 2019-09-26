Слова Зеленского и Трампа не испортят отношения с Германией и Францией, - Кулеба

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что обнародование стенограммы разговора Президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским не ухудшит отношения Украины с Германией и Францией.\r\nОб этом Кулеба сказал журналистам, передают Українськi Новини.\r\nКулеба считает, что канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Эммануэль Макрон опытные политики, которые не будут переносить возможные личные обиды на большую политику.\r\n"Ни Меркель, ни Макрон не являются новичками в дипломатии, и они прекрасно понимают контекст того, что происходило, и важность попыток Украины разрешить конфликт, начавшийся из-за российской агрессии, для общего состояния дел в Европе. Это не уровень каких-то личных обид, это уровень большой политики", - сказал он.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКулеба отметил, что нужно учитывать, что разговор Зеленского и Трампа происходил на фоне возобновления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), где Франция и Германия играли ключевую роль, а также продвижения в реализации проекта российского магистрального газопровода "Северный поток-2".\r\nОн подчеркнул, что Украина ценит как поддержку Европейского Союза в целом, так и Германии и Франции, однако есть ряд вопросов, по которым позиции Украины и стран-партнеров разнятся, в частности по возможности возвращения России к странам "Большой семерки" и проекту "Северный поток-2".\r\nКулеба считает сильным выступление Зеленского на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке (США) и в целом успешным визит Зеленского в США.\r\n25 сентября Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Кроме того, в разговоре Трамп и Зеленский согласились, что поддержка Украины со стороны Меркель недостаточна. Зеленский добавил, что считает также недостаточными усилия в помощи Украине со стороны Макрона.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова Трампа из стенограммы. Также демократы США получили инструкцию как реагировать на звонок Трампа Зеленскому.\r\nТем временем в США рассекретили текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским.