Конгрес США має намір отримати доступ до розмов Трампа з Путіним

Конгрес Сполучених Штатів Америки має намір отримати доступ до телефонних розмов Президента Дональда Трампа з Президентом Росії Володимиром Путіним, а також іншими світовими лідерами. Про це повідомив представник комітету з розвідки Палати представників США, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Демократ Адам Шифф побоюється, що Трамп міг поставити під загрозу національну безпеку.

"Я думаю, що першочергова необхідність тут полягає в тому, щоб захистити національну безпеку Сполучених Штатів і зрозуміти, чи підриває президент в розмовах з іншими світовими лідерами, зокрема з Путіним, нашу безпеку", - заявив демократ.

"Якщо є спроба прикрити це, приховати це, то так, ми сповнені рішучості це з'ясувати", - додав Шифф.

Як повідомляли Українські Новини, Палата представників Конгресу США запустила процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

Трамп заперечує тиск на Зеленського в ході цієї розмови нібито з метою розслідування проти його суперника на майбутніх президентських виборах у США - представника Демократичної партії Джо Байдена.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій дійсно просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

У свою чергу, відповідаючи на запитання журналістів на зустрічі український Президент заявив, що справою Байдена Зеленський не хоче втручатися у вибори США і в України є більш важливі справи, ніж справа сина Байдена.