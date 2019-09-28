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28 сентября 2019, суббота, 21:50 12
Америка 2019-09-28T21:50:48+03:00
Українські Новини
Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным, – СМИ

Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным, – СМИ

Путин и Трамп Фото: 2000.ua
Путин и Трамп Фото: 2000.ua

Усилия Белого дома по ограничению доступа к разговоров президента Дональда Трампа с иностранными лидерами распространились и на телефонные звонки с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники, передает "Европейская правда".

Разговоры с саудовским принцем и российским президентом ввиду того, что это лидеры, у которых противоречивые отношения с Трампом, были среди президентских разговоров, которые помощники расценили как такие, которые не могут стать публичными.

В случае звонка Трампа к саудовскому принцу после убийства журналиста Джамаля Хашогги чиновники, которым обычно предоставлялся доступ к стенограммам, так и не увидели записи.

По словам бывшего чиновника администрации Трампа, в случае Путина доступ к стенограммы по крайней мере одной из бесед был жестко ограничен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации стенограммы телефонных переговоров Трампа и украинского президента Владимира Зеленского выразил надежду на то, что к подобным действиям в отношении переговоров американского и российского лидеров не дойдет.

Напомним, Белый дом опубликовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через которую в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вицепрезидента Джо Байдена и его сына.

После этого был опубликован текст жалобы, в котором указывается, что чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограммы телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Как сообщали Українські Новини, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп готов обнародовать больше стенограмм телефонноых разговоров с Владимиром Зеленским, в то время как Президент Украины был удивлен публикацией американской стороной его цитат и считает, что некоторые разговоры лидеров не стоит предавать огласке.

Тем временем Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября, а в среду, 25 сентября, лидеры провели совместную встречу. В то же время, Волкер подал в отставку. 

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