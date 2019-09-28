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28 вересня 2019, субота, 21:50 11
Америка 2019-09-28T23:45:02+03:00
Українські Новини
Білий дім обмежував доступ до розмов Трампа з Путіним, – ЗМІ

Білий дім обмежував доступ до розмов Трампа з Путіним, – ЗМІ

Путін і Трамп Фото: 2000.ua
Путін і Трамп Фото: 2000.ua

Зусилля Білого дому щодо обмеження доступу до розмов президента Дональда Трампа з іноземними лідерами поширилися і на телефонні дзвінки з саудівським наслідним принцом Мухаммедом бен Салман і російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомляє CNN з посиланням на обізнані джерела, передає "Європейська правда".

Розмови з саудівським принцом та російським президентом з огляду на те, що це лідери, у яких суперечливі відносини з Трампом, були серед президентських розмов, які помічники розцінили як такі, що не можуть стати публічними.

У випадку дзвінка Трампа до саудівського принца після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі чиновники, яким зазвичай надавався доступ до стенограм, так і не побачили запису.

За словами колишнього чиновника адміністрації Трампа, у випадку Путіна доступ до стенограми принаймні однієї з розмов був жорстко обмежений.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитрій Пєсков після публікації стенограми телефонних переговорів Трампа і українського президента Володимира Зеленського висловив надію на те, що до подібних дій відносно переговорів американського та російського лідерів не дійде.

Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Крім того, Президент США Дональд Трамп готовий оприлюднити більше стенограм телефонноых розмов з Володимиром Зеленським, в той час як Президент України був здивований публікацією американською стороною його цитат і вважає, що деякі розмови лідерів не варто розголошувати.

Тим часом Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом США Дональдом Трампом на офіційному прийомі американського глави держави в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 24 вересня, а в середу, 25 вересня, лідери провели спільну зустріч. У той же час, Волкер подав у відставку.

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