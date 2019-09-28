Почти половина американцев поддерживают импичмент Трампу

Решение Палаты представителей США начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа поддерживают 47% американцев.

Таковы результаты опроса Hill-HarrisX survey, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Количество сторонников импичмента Трампа выросла на 12 процентных пунктов по сравнению с опросом три месяца назад.

42% опрошенных не поддержали процедуру импичмента, еще 11% не смогли дать ответа на вопрос.

Среди сторонников Демократической партии США число тех, кто поддерживает импичмент, возросло с 59% до 78%. Среди сторонников Республиканской партии – с 13% до 18%.

Как сообщали Українські Новини, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп готов обнародовать больше стенограмм телефонноых разговоров с Владимиром Зеленским, в то время как Президент Украины был удивлен публикацией американской стороной его цитат и считает, что некоторые разговоры лидеров не стоит предавать огласке.

Тем временем Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября, а в среду, 25 сентября, лидеры провели совместную встречу. В то же время, Волкер подал в отставку.