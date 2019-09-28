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28 вересня 2019, субота, 20:51 6
Америка 2019-09-28T22:00:02+03:00
Українські Новини
Майже половина американців підтримують імпічмент Трампу

Майже половина американців підтримують імпічмент Трампу

Трамп на саміті G-20. Скріншот /twitter.com/globalnews
Трамп на саміті G-20. Скріншот /twitter.com/globalnews

Рішення Палати представників США розпочати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа підтримують 47% американців.

Такі результати опитування Hill-HarrisX survey, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Кількість прихильників імпічменту Трампа зросла на 12 процентних пунктів порівняно з опитуванням три місяці тому.

42% опитаних не підтримали процедуру імпічменту, ще 11% не змогли дати відповіді на питання.

Серед прихильників Демократичної партії США число тих, хто підтримує імпічмент, зросла з 59% до 78%. Серед прихильників Республіканської партії – з 13% до 18%.

Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Крім того, Президент США Дональд Трамп готовий оприлюднити більше стенограм телефонних розмов з Володимиром Зеленським, в той час як Президент України був здивований публікацією американською стороною його цитат і вважає, що деякі розмови лідерів не варто розголошувати.

Тим часом Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом США Дональдом Трампом на офіційному прийомі американського глави держави в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 24 вересня, а в середу, 25 вересня, лідери провели спільну зустріч. У той же час, Волкер подав у відставку.

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