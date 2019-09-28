Импичмент Трампу: Госдеп США обязали предоставить документы о сотрудничестве с Украиной

Государственный департамент США обязан предоставить документы о сотрудничестве США с Украиной в рамках расследования об импичменте Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа до 4 октября.

Об этом говорится в сообщении издания "Голос Америки", передают Українськi Новини.

"Конгрессмены-демократы, председатели комитетов Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, разведке, наблюдению и реформам официально потребовали у государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео к 4 октября предоставить документы связанные с сотрудничеством администрации США с Украиной. Письмо подчеркивает, что Государственный департамент ранее отказался предоставить востребованные документы и расследование импичмента имеет неотложный характер", - сказано в нем.

Письмо законодателей отмечает, что востребованные документы будут частью расследования по импичменту, а их непредоставление будет восприниматься как доказательство препятствования правосудию.

"Комитеты устанавливают, насколько президент США поставил под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, когда он обратился к давлению на Украину, чтобы склонить ее к вмешательству в выборы 2020-го года, и задерживая военную помощь, которую Конгресс предоставил Украине, чтобы помочь противодействовать агрессии России", - говорится в письме.

Законодатели также назначили время показаний для ряда чиновников Госдепа, включая бывшего посла США в Украине Мари Йованович, бывшего специального представителя США по вопросам Украины Курт Волкера.

Как сообщали Українські Новини, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп готов обнародовать больше стенограмм телефонноых разговоров с Владимиром Зеленским, в то время как Президент Украины был удивлен публикацией американской стороной его цитат и считает, что некоторые разговоры лидеров не стоит предавать огласке.

Тем временем Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября, а в среду, 25 сентября, лидеры провели совместную встречу. В то же время, Волкер подал в отставку.