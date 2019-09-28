Імпічмент Трампу: Держдеп США зобов'язали надати документи про співпрацю з Україною

Державний департамент США зобов'язаний надати документи про співпрацю США з Україною в межах розслідування про імпічмент президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до 4 жовтня. Про це йдеться в повідомленні видання "Голос Америки", передають Українські Новини.\r\n"Конгресмени-демократи, голови комітетів Палати представників Конгресу США у закордонних справах, розвідці, спостереження і реформах офіційно вимагають у державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео до 4 жовтня надати документи, пов'язані зі співпрацею адміністрації США з Україною. Лист підкреслює, що Державний департамент раніше відмовився надати затребувані документи і розслідування імпічменту має невідкладний характер", - сказано в ньому.\r\nЛист законодавців зазначає, що затребувані документи будуть частиною розслідування щодо імпічменту, а їх ненадання буде сприйматись як доказ перешкоджання правосуддю.\r\n"Комітети встановлюють, наскільки президент США поставив під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, коли він звернувся до тиску на Україну, аби схилити її до втручання у вибори 2020 року, і затримуючи військову допомогу, яку Конгрес надав Україні, щоб допомогти протидіяти агресії Росії ", - йдеться в листі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗаконодавці також призначили час показань для низки чиновників Держдепу, зокрема колишнього посла США в Україні Марі Йованович, колишнього спеціального представника США з питань України Курта Волкера.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа з-за можливого тиску на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.\r\n25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.Крім того, Президент США Дональд Трамп готовий оприлюднити більше стенограм телефонноых розмов з Володимиром Зеленським, в той час як Президент України був здивований публікацією американською стороною його цитат і вважає, що деякі розмови лідерів не варто розголошувати.\r\nТим часом Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом США Дональдом Трампом на офіційному прийомі американського глави держави в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 24 вересня, а в середу, 25 вересня, лідери проведуть спільну зустріч. У той же час, Волкер подав у відставку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n