Імпічмент Трампу: Держдеп США зобов'язали надати документи про співпрацю з Україною

Державний департамент США зобов'язаний надати документи про співпрацю США з Україною в межах розслідування про імпічмент президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до 4 жовтня. Про це йдеться в повідомленні видання "Голос Америки", передають Українські Новини.

"Конгресмени-демократи, голови комітетів Палати представників Конгресу США у закордонних справах, розвідці, спостереження і реформах офіційно вимагають у державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео до 4 жовтня надати документи, пов'язані зі співпрацею адміністрації США з Україною. Лист підкреслює, що Державний департамент раніше відмовився надати затребувані документи і розслідування імпічменту має невідкладний характер", - сказано в ньому.

Лист законодавців зазначає, що затребувані документи будуть частиною розслідування щодо імпічменту, а їх ненадання буде сприйматись як доказ перешкоджання правосуддю.

"Комітети встановлюють, наскільки президент США поставив під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, коли він звернувся до тиску на Україну, аби схилити її до втручання у вибори 2020 року, і затримуючи військову допомогу, яку Конгрес надав Україні, щоб допомогти протидіяти агресії Росії ", - йдеться в листі.

Законодавці також призначили час показань для низки чиновників Держдепу, зокрема колишнього посла США в Україні Марі Йованович, колишнього спеціального представника США з питань України Курта Волкера.

Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа з-за можливого тиску на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.Крім того, Президент США Дональд Трамп готовий оприлюднити більше стенограм телефонноых розмов з Володимиром Зеленським, в той час як Президент України був здивований публікацією американською стороною його цитат і вважає, що деякі розмови лідерів не варто розголошувати.

Тим часом Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом США Дональдом Трампом на офіційному прийомі американського глави держави в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 24 вересня, а в середу, 25 вересня, лідери проведуть спільну зустріч. У той же час, Волкер подав у відставку.