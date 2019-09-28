Миллиард долларов от Байдена: Трамп опубликовал предвыборный ролик с Зеленским

Президент США Дональдом Трамп выложил у себя на Facebook-странице предвыборный ролик, в котором фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и кандидат на пост главы США Джо Байден.

В опубликованном Трампом ролике идет речь о скандале вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сыне Хантере с участием украинского президента. Также на видео видно бывшего президента Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка.

"Джо Байден обещал Украине один миллиард долларов, в случае увольнения прокурора, который расследовал дело в отношении компании его сына. Но когда президент Трамп попросил Украину расследовать коррупцию, то демократы захотели отправить его в отставку через процедуру импичмента. И их медийные псы прибегли ко лжи. Они проиграли выборы, и теперь они хотят выиграть следующие выборы. Не позволь им," - говорит голос за кадром.

Как сообщали Українські Новини, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп готов обнародовать больше стенограмм телефонноых разговоров с Владимиром Зеленским, в то время как Президент Украины был удивлен публикацией американской стороной его цитат и считает, что некоторые разговоры лидеров не стоит предавать огласке.

Тем временем Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября, а в среду, 25 сентября, лидеры проведут совместную встречу.

Тем временем, спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку на следующий день после публикации сообщения о разоблачителях, в котором утверждалось, что Белый дом скрывает содержание телефонного разговора президента Дональда Трампа и президента Украины