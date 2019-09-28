Мільярд доларів від Байдена: Трамп опублікував передвиборчий ролик із Зеленським

Президент США Дональд Трамп виклав у себе на Facebook-сторінці передвиборний ролик, в якому фігурують президент України Володимир Зеленський та кандидат на посаду глави США Джо Байден.

В опублікованому Трампом ролику йдеться про скандал навколо колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантере з участю українського президента. Також на відео видно колишнього президента Петра Порошенко та екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

"Джо Байден обіцяв Україні один мільярд доларів у разу звільнення прокурора, який розслідував справу у відношенні компанії його сина. Але коли президент Трамп попросив Україну розслідувати корупцію, то демократи захотіли відправити його у відставку через процедуру імпічменту. І їх медійні пси вдалися до брехні. Вони програли вибори, і тепер вони хочуть виграти наступні вибори. Не дозволь їм," - говорить голос за кадром.

Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Крім того, Президент США Дональд Трамп готовий оприлюднити більше стенограм телефонноых розмов з Володимиром Зеленським, в той час як Президент України був здивований публікацією американською стороною його цитат і вважає, що деякі розмови лідерів не варто розголошувати.

Тим часом Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом США Дональдом Трампом на офіційному прийомі американського глави держави в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 24 вересня, а в середу, 25 вересня, лідери проведуть спільну зустріч.

Тим часом, спецпредставник Держдепартаменту у справах України Волкер подав у відставку на наступний день після публікації повідомлення про разоблачителях, в якому стверджувалося, що Білий дім приховує зміст телефонної розмови президента Дональда Трампа та президента України