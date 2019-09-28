Спецпредставник Держдепартаменту у справах України Волкер подав у відставку

"Курт Волкер, спеціальний представник США в Україні, подав у відставку на наступний день після публікації повідомлення про викривачів, у якому стверджувалося, що Білий дім приховує зміст телефонної розмови президента Дональда Трампа і президента України", - йдеться в повідомленні.

Волкер став ключовою дійовою особою скандалу, який стосується скарги інформаторів щодо телефонної розмови Трампа і Зеленського 25 липня, в ході якої Трамп нібито чинив тиск на Україну, щоб провести розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера.

Відомо, що пізніше Волкер організував зустріч між адвокатом президента США Руді Джуліані і радником Зеленського. Повідомляється, що Джуліані був зацікавлений у тому, щоб Україна розслідувала справи Байденів.

Відомо, що на даний момент немає ніяких доказів вчинення правопорушення ні Джо, ні Хантером Байденом.

25 вересня Білий дім оприлюднив розшифровку розмови двох президентів, переклад з англійської мови можна почитати тут.

Раніше низка американських ЗМІ повідомила, що Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати Зеленського в необхідності розпочати розслідування щодо Гантера Байдена. Низка ЗМІ повідомляла, що Трамп, намагаючись ініціювати розслідування проти сина Байдена, затримував надання Україні військової допомоги. Згодом Трамп заявив, що США вже виділили Україні обіцяну допомогу.

Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа з-за можливого тиску на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.Крім того, Президент США Дональд Трамп готовий оприлюднити більше стенограм телефонноых розмов з Володимиром Зеленським, в той час як Президент України був здивований публікацією американською стороною його цитат і вважає, що деякі розмови лідерів не варто розголошувати.

Тим часом Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом США Дональдом Трампом на офіційному прийомі американського глави держави в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 24 вересня, а в середу, 25 вересня, лідери проведуть спільну зустріч.