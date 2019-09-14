Пока что Россия не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт, - Волкер

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает возможной реализацию так называемой "формулы Штайнмайера" только после достижения безопасности на Донбассе.

Об этом он сообщил в ходе выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українські Новини.

"Недостаток безопасности не давал возможности сделать даже первый шаг - свободные выборы. Говорили о "формуле Штайнмайера", которая состоит в том, что после проведения свободных выборов будет получен специальный статус на постоянной основе. Но свободные и честные выборы могут состояться только в честной, свободной и безопасной среде. Чтобы этого достичь, нужно решить вопросы с безопасностью", - сказал он.

Волкер добавил, что Россия пока не демонстрирует политической воли, но выразил надежду на то, что предпринимаемые Президентом Владимиром Зеленским шаги приведут к прогрессу.

"Именно в вопросах безопасности речь идет о политической воле. Пока что Россия не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт. Я надеюсь, что успех Украины, последние продвижения, динамика, которую показывает Президент Зеленский, например обмен пленными, начнут менять контекст и мы увидим прогресс в будущем. Но надо будет увидеть, готова ли Россия это сделать", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский также заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск.

Тем временем Трамп согласен участвовать в переговорах о мире в Украине. Также встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время, потому что Россия "не может" принять в ней участие.