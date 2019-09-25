В ЕС на скандал Зеленского и Трампа отреагировала лишь пресс-секретарь МИДа

Пресс-секретарь верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Майя Коциянич заявила, что поддержка Европы для Украины является беспрецедентной и ЕС собрал за 5 лет крупнейший в истории блока пакет поддержки. Об этом сообщает Радио Свобода.\r\nТак, в Евросоюзе отреагировали на критику со стороны президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля касательно недостаточной помощи Украине от Европы.\r\n"Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после революции 2014 года, Европейский союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал свыше 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки процесса реформ", - заявила Коциянич.\r\nКоциянич подчеркнула, что указанная сумма помощи в более 15 млрд евро не включает "многочисленные взносы", которые были предоставлены Украине от отдельных стран-членов Евросоюза.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Последовательным месседжем было - чем больше реформ в Украине, тем больше поддержки ЕС. И за последние 5 лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским союзом, Украина достигла большего, чем два десятилетия назад", - подчеркнула она.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский провел встречу с Трампом.\r\nТакже в среду Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.