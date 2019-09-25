Зеленский заявил, что его разговор с Трампом был "частным и конфиденциальным"

Президент Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что его беседа с Дональдом Трампом - "частная и конфиденциальная". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Так, сообщается, что Зеленский не стал отвечать, связывает ли он задержку военной помощи США Украине с требованием расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

Вместо этого он сказал, что его разговоры с президентом Дональдом Трампом являются "частными и конфиденциальными".

Когда Зеленского спросили, хочет ли он, чтобы была обнародована стенограмма разговора, он ответил: "Посмотрим".

Дональд Трамп во вторник заявил, что позволил опубликовать неотредактированную полную стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским в июле.

Зеленский и Трамп должны встретиться в Нью-Йорке 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Встреча состоится на фоне инициирования демократами процедуры импичмента Трампа за его звонок Зеленскому.



Как сообщали Українські Новини, против Трампа начали процедуру импичмента из-за Зеленского.



Ранее Офис Зеленского разрешил публикацию разговора с Трампом.



Тем временем Зеленский ожидает продуктивной встречи с Президентом США Трампом.