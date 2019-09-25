Зеленский заявил, что его разговор с Трампом был "частным и конфиденциальным"

Президент Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что его беседа с Дональдом Трампом - "частная и конфиденциальная". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.\r\nТак, сообщается, что Зеленский не стал отвечать, связывает ли он задержку военной помощи США Украине с требованием расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.\r\nВместо этого он сказал, что его разговоры с президентом Дональдом Трампом являются "частными и конфиденциальными".\r\nКогда Зеленского спросили, хочет ли он, чтобы была обнародована стенограмма разговора, он ответил: "Посмотрим".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДональд Трамп во вторник заявил, что позволил опубликовать неотредактированную полную стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским в июле.\r\nЗеленский и Трамп должны встретиться в Нью-Йорке 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН.\r\nВстреча состоится на фоне инициирования демократами процедуры импичмента Трампа за его звонок Зеленскому.Как сообщали Українські Новини, против Трампа начали процедуру импичмента из-за Зеленского. Ранее Офис Зеленского разрешил публикацию разговора с Трампом. Тем временем Зеленский ожидает продуктивной встречи с Президентом США Трампом. \r\n