Зеленський зустрівся з Трампом

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом США Дональдом Трампом на офіційному прийомі американського глави держави в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 24 вересня, а в середу, 25 вересня, лідери проведуть спільну зустріч, в той час, як у США оголосили про початок процедури імпічменту Трампа.\r\nПро це Зеленський повідомив у своєму микроблогге Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Вчора поспілкувалися з Дональдом Трампом і першою леді на офіційному прийомі від Президента США і першої леді. Сьогодні продовжимо в робочому режимі", - написав він.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗеленський прикріпив до посту свою фотографію разом з дружиною Оленою, Трампом і його дружиною Меланією.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський заявив американським журналістам, що його бесіда з Дональдом Трампом - "приватна і конфіденційна". \r\nРаніше президент США дозволив оприлюднити розсекречений запис розмови з Зеленським, в Офісі якого також дозволили публікацію розмови з Трампом.\r\nТим часом Зеленський очікує продуктивної зустрічі з Президентом США Трампом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n