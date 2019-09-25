Зеленський зустрівся з Трампом

Зеленський на прийомі у Трампа. Фото: @ZelenskyyUa

Зеленський на прийомі у Трампа. Фото: @ZelenskyyUa

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом США Дональдом Трампом на офіційному прийомі американського глави держави в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 24 вересня, а в середу, 25 вересня, лідери проведуть спільну зустріч, в той час, як у США оголосили про початок процедури імпічменту Трампа.

Про це Зеленський повідомив у своєму микроблогге Twitter, передають Українські Новини.

"Вчора поспілкувалися з Дональдом Трампом і першою леді на офіційному прийомі від Президента США і першої леді. Сьогодні продовжимо в робочому режимі", - написав він.

Зеленський прикріпив до посту свою фотографію разом з дружиною Оленою, Трампом і його дружиною Меланією.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський заявив американським журналістам, що його бесіда з Дональдом Трампом - "приватна і конфіденційна".

Раніше президент США дозволив оприлюднити розсекречений запис розмови з Зеленським, в Офісі якого також дозволили публікацію розмови з Трампом.

Тим часом Зеленський очікує продуктивної зустрічі з Президентом США Трампом.