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25 сентября 2019, среда, 12:52 288
Происшествия 2019-09-25T12:52:17+03:00
Українські Новини
В Донецке был взорван склад с боеприпасами

В Донецке был взорван склад с боеприпасами

Склад с боеприпасами взорван в Донецке.

Об этом в социальной сети Facebook написал офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан, передают Українськi Новини.

"У ватрушек неожиданно рванул склад боеприпасов в оккупированном Донецке", - написал он.

Офицер Вооруженных сил также обнародовал видеозапись с последствиям взрыва.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали боевика самопровозглашенной "Луганской народной республики", подозреваемого в подрыве Томашовского моста между Лисичанском и Рубежным в Луганской области в мае 2014 года.

Ранее в Луганске начал разрушаться жилой дом: жильцов переселили в палатки. Также минометный обстрел под Луганском повредил жилье и обесточил дома мирного населения.

Ранее возле луганской мэрии прогремел мощный взрыв, а в центре Луганска ОБСЕ обнаружила "Грады", танки и гаубицы.

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