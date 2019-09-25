В Донецке был взорван склад с боеприпасами

Склад с боеприпасами взорван в Донецке.\r\nОб этом в социальной сети Facebook написал офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан, передают Українськi Новини.\r\n"У ватрушек неожиданно рванул склад боеприпасов в оккупированном Донецке", - написал он.\r\nОфицер Вооруженных сил также обнародовал видеозапись с последствиям взрыва.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали боевика самопровозглашенной "Луганской народной республики", подозреваемого в подрыве Томашовского моста между Лисичанском и Рубежным в Луганской области в мае 2014 года.\r\nРанее в Луганске начал разрушаться жилой дом: жильцов переселили в палатки. Также минометный обстрел под Луганском повредил жилье и обесточил дома мирного населения.\r\nРанее возле луганской мэрии прогремел мощный взрыв, а в центре Луганска ОБСЕ обнаружила "Грады", танки и гаубицы.