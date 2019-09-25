Закон о рынке земли внесли в Кабмин, - депутат Рады Гончаренко

В повестку дня в Кабмине внесли законопроект о рынке земли в то время как премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что рынок земли откроется с 1 октября 2020 .

Об этом депутат Рады Алексей Гончаренко ("Європейская солидарность") сообщил на своей странице Facebook, передают Українські Новини.

"Скорее всего, продажа украинской земли будет. Ждем дальнейшее голосование в Раде", - написал он.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что иностранные граждане смогут купить земельный участок в случае отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения при регистрации юридического лица в Украине.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский поручил Кабмину внести 9 законопроектов для экономического роста. Также команда Зеленского выпустила видео, призванное развеять все "мифы" о продаже земли и показать все плюсы свободного оборота земель.

Тем временем премьер-министр Алексей Гончарук выступает против предоставления права приобретать землю на первом этапе земельной реформы только физическим лицам.