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25 сентября 2019, среда, 11:48 40
Кабмин 2019-09-25T12:01:20+03:00
Українські Новини
Закон о рынке земли внесли в Кабмин, - депутат Рады Гончаренко

Закон о рынке земли внесли в Кабмин, - депутат Рады Гончаренко

Земля.
Земля.

В повестку дня в Кабмине внесли законопроект о рынке земли в то время как премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что рынок земли откроется с 1 октября 2020.

Об этом депутат Рады Алексей Гончаренко ("Європейская солидарность") сообщил на своей странице Facebook, передают Українські Новини.

"Скорее всего, продажа украинской земли будет. Ждем дальнейшее голосование в Раде", - написал он.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что иностранные граждане смогут купить земельный участок в случае отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения при регистрации юридического лица в Украине.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский поручил Кабмину внести 9 законопроектов для экономического роста. Также команда Зеленского выпустила видео, призванное развеять все "мифы" о продаже земли и показать все плюсы свободного оборота земель.

Тем временем премьер-министр Алексей Гончарук выступает против предоставления права приобретать землю на первом этапе земельной реформы только физическим лицам.

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