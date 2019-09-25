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25.09.19 10:00 Круглый стол: "Оккупированные территории: Жизнь после освобождения"

25 сентября 2019, среда, 11:02 327
Внешняя политика 2019-09-25T11:03:30+03:00
Українські Новини
Зеленский в ООН рассказал о российской агрессии, как это раньше делал Порошенко

Зеленский в ООН рассказал о российской агрессии, как это раньше делал Порошенко

Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский, который вчера прибыл в США на Генассамблею ООН, заявляет, что росту украинской экономики препятствует внутренее сопротивление реформам и внешняя агрессия России.

Об этом он сказал в ходе выступления на саммите по целям устойчивого развития в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, передают Українські Новини.

"Нашими задачами являются существенный рост экономики для преодоления бедности и повышения занятости населения, действенная реформа правоохранительных и судебных органов, завершение реформы децентрализации. Следует признать, что все наши показатели могут и должны быть лучшими. Украина избрала верный путь развития и настал путь двигаться быстрее и увереннее", - сказал он.

По его словам, этому препятствуют два барьера.

"Первый - это внутреннеполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер намного сложнее, и нам его не преодолеть без вашей международной поддержки - это война вследствие российской агрессии против Украины" - сказал он.

Зеленский добавил, что из-за аннексии Крыма и части Донбасса в Украине была разрушена критически важная инфраструктура и промышленные объекты.

"На оккупированной территории осталось 80% угольных шахт и банковские активы почти на 5 млрд долларов США. Украинское государство не досчиталась более 15% ВВП и 15% промышленного производства. Но самое главное - Украина потеряла более 13 тыс. граждан", - сказал он.

В то же время Зеленский верит в то, что вместе с международными партнерами политико-дипломптическим путем Украине удастся вернуть территории, прекратить войну и добиться мира.

Зеленский выступал на украинском языке.

Главное его выступление в рамках общих прений лидеров государств на сессии Генассамблеи ООН запланировано на среду, 25 сентября.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский в США встретился со "старой диаспорой", отказав "молодым мигрантам".


Тем временем против Трампа начали процедуру импичмента из-за Зеленского. В свою очередь Трамп разрешил обнародовать рассекреченную запись разговора с Зеленским




 

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