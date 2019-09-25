Зеленський в ООН розповів про російську агресію, як це раніше робив Порошенко

Президент Володимир Зеленський, який вчора прибув до США на Генасамблею ООН, заявляє, що зростанню української економіки перешкоджає внутрішній опір реформам і зовнішня агресія Росії.

Про це він сказав у ході виступу на саміті з цілей сталого розвитку в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, передають Українські Новини.

"Нашими завданнями є істотне зростання економіки для подолання бідності та підвищення зайнятості населення, дієва реформа правоохоронних та судових органів, завершення реформи децентралізації. Слід визнати, що всі наші показники можуть і повинні бути кращими. Україна обрала вірний шлях розвитку і настав шлях рухатися швидше та впевненіше", - сказав він.

За його словами, цьому перешкоджають два бар'єри.

"Перший - це внутрішньополітична традиція, коли важливі для розвитку реформи отримують опір. Але з цим нова українська влада обов'язково впорається. Другий бар'єр набагато складніший, і нам його не подолати без вашої міжнародної підтримки - це війна внаслідок російської агресії проти України" - сказав він.

Зеленський додав, що через анексії Криму та частини Донбасу в Україні була зруйнована критично важлива інфраструктура і промислові об'єкти.

"На окупованій території залишилося 80% вугільних шахт і банківські активи майже на 5 млрд доларів США. Українська держава не дорахувалася понад 15% ВВП і 15% промислового виробництва. Але найголовніше - Україна втратила понад 13 тис. громадян", - сказав він.

В той же час Зеленський вірить в те, що разом з міжнародними партнерами політико-дипломатичним шляхом Україні вдасться повернути території, припинити війну і домогтися миру.

Зеленський виступав українською мовою.

Головний його виступ у рамках загальних дебатів лідерів держав на сесії Генасамблеї ООН заплановано на середу, 25 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський в США зустрівся зі "старою громадою", відмовивши "молодим мігрантам".

Тим часом проти Трампа розпочали процедуру імпічменту через Зеленського. У свою чергу Трамп дозволив оприлюднити розсекречений запис розмови із Зеленським.