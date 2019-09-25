підписатися на розсилку
24 24.35
26.2 26.75
˟
25 вересня 2019, середа, 11:05 103
Зовнішня політика 2019-09-25T23:45:09+03:00
Українські Новини
Зеленський в ООН розповів про російську агресію, як це раніше робив Порошенко

Зеленський в ООН розповів про російську агресію, як це раніше робив Порошенко

Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський, який вчора прибув до США на Генасамблею ООН, заявляє, що зростанню української економіки перешкоджає внутрішній опір реформам і зовнішня агресія Росії.

Про це він сказав у ході виступу на саміті з цілей сталого розвитку в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, передають Українські Новини.

"Нашими завданнями є істотне зростання економіки для подолання бідності та підвищення зайнятості населення, дієва реформа правоохоронних та судових органів, завершення реформи децентралізації. Слід визнати, що всі наші показники можуть і повинні бути кращими. Україна обрала вірний шлях розвитку і настав шлях рухатися швидше та впевненіше", - сказав він.

За його словами, цьому перешкоджають два бар'єри.

"Перший - це внутрішньополітична традиція, коли важливі для розвитку реформи отримують опір. Але з цим нова українська влада обов'язково впорається. Другий бар'єр набагато складніший, і нам його не подолати без вашої міжнародної підтримки - це війна внаслідок російської агресії проти України" - сказав він.

Зеленський додав, що через анексії Криму та частини Донбасу в Україні була зруйнована критично важлива інфраструктура і промислові об'єкти.

"На окупованій території залишилося 80% вугільних шахт і банківські активи майже на 5 млрд доларів США. Українська держава не дорахувалася понад 15% ВВП і 15% промислового виробництва. Але найголовніше - Україна втратила понад 13 тис. громадян", - сказав він.

В той же час Зеленський вірить в те, що разом з міжнародними партнерами політико-дипломатичним шляхом Україні вдасться повернути території, припинити війну і домогтися миру.

Зеленський виступав українською мовою.

Головний його виступ у рамках загальних дебатів лідерів держав на сесії Генасамблеї ООН заплановано на середу, 25 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський в США зустрівся зі "старою громадою", відмовивши "молодим мігрантам".

Тим часом проти Трампа розпочали процедуру імпічменту через Зеленського. У свою чергу Трамп дозволив оприлюднити розсекречений запис розмови із Зеленським.

Більше новин про: США Володимир Зеленський Російська агресія Генасамблея ООН

Архів
Новини
Сім'ям загиблих у страшній пожежі в "Токіо стар" виплатять по 50 тис. гривень 23:58
Трамп сподівається, що Зеленський з Путіним зустрінуться і "вирішать усі проблеми" 23:28
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03
Зеленський і Трамп. Скріншот відео ТСН
Зеленський і Трамп обмінялися жартами на зустрічі 22:40
Швейцарія пропонує провести в Україні міжнародну конференцію з реформ 22:36
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times 10:44
ХТЗ Ярославського представить оновлену техніку на агрофорумі в Кропивницькому 15:07
більше новин
Головою Нацполіції призначений Клименко 13:00
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Телеканал 112 Україна Фото: 112.ua
Нема підстав: РНБО вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne 08:00 Документ
Зеленський назвав єдину людину в світі, яка може на нього тиснути 11:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok