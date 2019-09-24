Зеленский в США встретился со "старой диаспорой", отказав "молодым мигрантам"

Президент Владимир Зеленский, который прибыл на Генассамблею ООН в США, встретился с диаспорой в Нью-Йорке. Однако на встречу с Президентом Украины смогли попасть не все желающие. Об этом сообщает основательница "Rubic.us" Екатерина Панова в Facebook.

Встреча проходила без прессы в большом историческом здании Украинского института Америки возле Центрального парка. На то, чтобы пообщаться с Зеленским, выделили один час.



Так, сообщается, что от общественной организации "Razom for Ukraine" пригласили только одного человека. Не пригласили также украинского ЛГБТ-активиста Богдана Глобу.



"Говорят, надо было лет 100 назад иммигрировать, чтобы вас диаспорой посчитали", - написала Панова.



"Так неужели не пригласили никого, у кого есть действующий украинский паспорт? Кто еще летает в Украину к семье, а не на этнографическую экскурсию? Кто приехал недавно, делает здесь много для продвижения Украины и, может, и не думает иммигрировать", - подытожила она.











Как сообщает Rubic.us, Зеленский встречается с украинцами за границей очень избирательно. Так, в Польше украинский президент не увиделся с представителями диаспоры "из-за плотного графика". Украинское коммьюнити в Польше выразило "глубокую обеспокоенность" приоритетами Зеленского.

Кроме того, проблемы возникли и во время визита в Канаду.



"Во время визита президента Зеленского в Канаду проводился завтрак, билеты на который мог купить каждый и средства шли на благотворительность, но опять же формат не предусматривал откровенного разговора. На закрытой встрече с президентом представителей новой волны иммигрантов не было. А на ужин по приглашениям вообще неизвестно как проводился "отбор"", – пишет украинская активистка из Канады Антонина Кумка.

Также на встречу с представителями бизнеса команда Владимира Зеленского не пригласила и заметных украинских предпринимателей.

С закрытым форматом встреч без возможности задать вопросы, озвучить проблемы и сложить более ясное впечатление о лидере своей страны и пытаются бороться украинские иммигранты.



Как сообщали Українські Новини, украинская диаспора выбрала Порошенко Президентом Украины во втором туре выборов.



Ранее Зеленский предложил ввести двойное гражданство для украинцев, живущих в других странах.