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24 сентября 2019, вторник, 15:58 2117
Экономика 2019-09-24T16:05:18+03:00
Українські Новини
Запасы украинского газа выросли больше чем в два раза

Запасы украинского газа выросли больше чем в два раза

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2,3 раза, или на 11,255 млрд куб. м, до 20 млрд куб. м с начала стартовавшего 5 апреля сезона закачки в то время, как газ для промышленных потребителей подорожал.

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передают Українські Новини.

"В подземных хранилищах "Укртрансгаза" уже накоплено 20,0 млрд куб. м газа в текущем году. Это на 26%, или на 4,1 млрд куб. м газа, больше чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что этот показатель - исторический максимум запасов газа в ПХГ за последние девять лет. Кроме того, компания отмечает, что до окончания сезона закачки в середине сентября "Укртраснгаз" дополнительно накопит 500 млн куб. м газа.

5 апреля Украина начала закачку природного газа в подземные хранилища. С начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа и по 4 апреля 2019 года (включительно) Украина снизила запасы газа в ПХГ на 49,1%, или на 8,488 млрд куб. м, до 8,745 млрд куб. м.

Как сообщали Українські Новини, Украина назвала единственный вариант, при котором готова закупать газ у России.

Тем временем импорт газа в Украину достиг нового исторического максимума, а газ на отопительный сезон запасли более 7 тыс. домохозяйств.

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