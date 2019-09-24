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24 сентября 2019, вторник, 13:00 641
Силовые структуры 2019-09-24T13:00:25+03:00
Українські Новини
Данилюк заявил, что после окончания военных действий расходы на армию в Украине сокращать не будут

Данилюк заявил, что после окончания военных действий расходы на армию в Украине сокращать не будут

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк убежден, что после окончания войны Украина не сократит расходы на армию и безопасность. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Pais, текст которого размещен на сайте СНБО Украины.

"Даже после окончания войны мы не будем тратить меньше на армию и безопасность", - сказал Данилюк.

По словам секретаря СНБО, Украина должна создать мощную армию, полностью переоснастить и модернизировать ее, а также реформировать ключевые органы сектора безопасности и обороны, в противном случае "это дорого нам будет стоить".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет увеличить расходы СНБО в 157 (!) раз.

Ранее Зеленский ввел Гончарука, Разумкова и Загороднюка в состав СНБО.

Также в СНБО обсудили финансирование безопасности и обороны на следующий год.

А заработная плата Данилюка со дня назначения секретарем СНБО по июль составила 95,4 тыс. гривен. Также Данилюк задекларировал 1 млн гривен доходов от ЕБРР.

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