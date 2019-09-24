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24 вересня 2019, вівторок, 13:00 22
Силові структури 2019-09-24T13:35:31+03:00
Українські Новини
Данилюк заявив, що після закінчення військових дій витрати на армію в Україні скорочувати не будуть

Данилюк заявив, що після закінчення військових дій витрати на армію в Україні скорочувати не будуть

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк переконаний, що після закінчення війни Україна не скоротить витрати на армію і безпека. Про це він заявив в інтерв'ю іспанській газеті El Pais, текст якого розміщений на сайті РНБО України.

"Навіть після закінчення війни ми не будемо витрачати менше на армію і безпеку", - сказав Данилюк.

За словами секретаря РНБО, Україна повинна створити потужну армію, повністю переоснастити і модернізувати її, а також реформувати ключові органи сектору безпеки і оборони, в іншому випадку "це дорого нам коштуватиме".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче збільшити витрати РНБО 157 (!) раз.

Раніше Зеленський ввів Гончарука, Разумкова і Загороднюка до складу РНБО.

Також в РНБО обговорили фінансування безпеки і оборони на наступний рік.

А заробітна плата Данилюка з дня призначення секретарем РНБО по липень становила 95,4 тис. гривень. Також Данилюк задекларував 1 млн гривень доходів від ЄБРР.

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