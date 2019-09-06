Зеленский ввел Гончарука, Разумкова и Загороднюка в состав СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел премьер-министра Алексея Гончарука, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и министра обороны Андрея Загороднюка в персональный состав Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в указе Президента №665 от 6 сентября, передают Українськi Новини.

Кроме того, Зеленский утвердил в персональном составе СНБО главу Службы безопасности Украины Андрея Баканова, министра иностранных дел Вадима Пристайко и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Также он вывел из состава бывшего главу СБУ Василия Грицака, бывшего премьер-министра Владимири Гройсмана, бывшего генпрокурора Юрия Луценко, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, бывшего министра юстиции Павла Петренко и бывшего министра обороны Степана Полторака.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщали Українські Новини, новому секретарю СНБО платят в два раза больше, чем Турчинову.

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