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15 июля 2019, понедельник, 13:57 410
Политика 2019-07-15T13:57:11+03:00
Українські Новини
Данилюк задекларировал 1 млн гривен доходов от ЕБРР

Данилюк задекларировал 1 млн гривен доходов от ЕБРР

Александр Данилюк
Александр Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, которому платят в два раза больше, чем Турчинову, задекларировал 1 млн гривен доходов от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

5 июля он получил 992 902 гривны гонораров или других выплат по гражданско-правовым договорам от ЕБРР.

Как сообщали Українськi Новини, с июня Александр Данилюк руководит национальным координационным центром кибербезопасности.

Тем временем у Зеленского готовы люстрировать Данилюка.

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