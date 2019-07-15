Данилюк задекларировал 1 млн гривен доходов от ЕБРР

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, которому платят в два раза больше, чем Турчинову, задекларировал 1 млн гривен доходов от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

5 июля он получил 992 902 гривны гонораров или других выплат по гражданско-правовым договорам от ЕБРР.

Как сообщали Українськi Новини, с июня Александр Данилюк руководит национальным координационным центром кибербезопасности.

Тем временем у Зеленского готовы люстрировать Данилюка.